Softbalsters uit Enschede hebben zelf geld moeten verzamelen voor verplichte coronatesten

Quick Amersfoort - Tex Town Tigers wordt zaterdag alweer de twaalfde seizoensopening voor Aafje van Baal bij de Enschedese softbalvereniging. Niet eerder was de aanloop richting de aftrap van een nieuwe competitie zo bijzonder als nu het geval is, zegt de 25-jarige in de aanloop naar het duel. Anders is de aangepaste voorbereiding, die vanwege de coronamaatregelen niet bestond in de vertrouwde overdekte wintertrainingen. Meest afwijkende is echter dat de softbalsters zelfs geld bijeen hebben moeten brengen om hun wedstrijden op het hoogste niveau van Nederland te kunnen spelen.