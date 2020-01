Sophie De Boer komt niet in actie op WK Veldrijden

De Boer was overtraind vanaf het begin van het crossseizoen en hoopte met een ingelaste rustperiode in december toch klaar te zijn voor de kampioenschappen. Op de nationale titelstrijd in Rucphen werd de renster van Parkhotel Valkenburg eerder deze maand elfde. Dat was niet het resultaat waar De Boer op zat te wachten. “Mijn belastbaarheid is steeds beter. Maar je rijdt tegen rensters die fit en fris zijn, die al de basis van een lang crossseizoen in de benen hebben. Ik heb bondscoach Gerben de Knegt gebeld en die zei dat hij geen plek voor mij voorzag voor het WK in Dübendorf van begin februari. Ik had nog recht op een startplek in de wereldbeker van Nommay afgelopen weekeinde, maar dat had eigenlijk geen zin meer.” Het is onwaarschijnlijk dat ze nog crossen gaat rijden deze winter maar een definitieve streep heeft ze nog niet door het slot van het seizoen gezet. “Ik moet daar ook met mijn sponsoren over spreken, kan nu nog niet zeggen dat het voorbij is voor deze winter.”