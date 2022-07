Speelsters Tex Town Tigers bezorgen Oranje elfde Europese titel

softbalMet vier speelsters van Tex Town Tigers in de gelederen heeft Oranje zaterdag de Europese titel veroverd. Engeland werd in de finale in het Spaanse Sant Boi met 7-0 verslagen. Britt Vonk, Annemiek Jansen, Dinet Oosting en Laura Wissink stonden in de basis van team Kingdom of the Netherlands. Twee andere speelsters van Tex Town Tigers, Lindsey Meadows en Lizzy Clarijs kwamen in de eindstrijd niet in actie.

Nederland verloor de laatste twee finales van het EK van Italië en wachtte al sinds 2017 op de elfde Europese titel. Deze keer was Groot Brittannië de tegenstander in de eindstrijd en de Britsen waren favoriet. In de aanloop naar de finale had Oranje al met 5-0 klop gekregen van de Engelsen. Met name door het ijzersterke werpen van Georgina Corrick. De in Engeland geboren, maar in de Amerikaanse profcompetitie actieve Corrick liet Oranje in de eerste wedstrijd kansloos.

In de finale hadden de speelsters van team Kingdom of the Netherlands, voornamelijk bestaande uit speelsters van TTT en Olympia beter zich op de ballen van Corrick. Britt Vonk openingsslagvrouw van Oranje, opende het bal met een driehonkslag in de eerste inning. Dat leverde toen nog geen punt op.

In de derde inning kwam Oranje wel op het scorebord. Dinet Oosting sloeg een tweehonkslag waarop drie punten werden gescoord. Oranje was bevrijd van het juk van Corrick en en Damishah Charles, Jessie van Aalst en wederom Dinet Oosting zorgden voor nog eens vier Nederlandse punten.

Lizzy Calrijs bleef de hele wedstrijd op de bank bij Oranje, Lindsey Meadows raakte in de derde wedstrijd van het toernooi geblesseerd. De in Amerika geboren Nederlandse kreeg een bal vol in het gezicht en moest zelfs met een ambulance het veld verlaten. Of Meadows bij de herstart van de competitie in Nederland weer beschikbaar is moet nog blijken. TTT, koploper in de hoofdklasse, speelt zaterdag 6 augustus thuis tegen Neptunus.