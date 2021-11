Spelverdeelster Charlot Vellener is niet in paniek na de slechte seizoenstart van Eurosped

Iets meer dan een uur. Meer tijd heeft Regio Zwolle deze zondagmiddag in Vroomshoop niet nodig om af te rekenen met Team Eurosped. De formatie staat - nog steeds - stijf onderaan in de eredivisie, met één schamel puntje bijeen gesprokkeld. Na afloop van de 3-0 thuisnederlaag zitten alle volleybalsters in een kring op de grond. Om te rekken en te strekken. Veel wordt er onderling niet gesproken. De meesten zijn in de weer met een foamroller, om de spieren in rug en benen soepel te houden. Daarna verdwijnen ze allemaal in de kleedkamer, voor een korte en eerste evaluatie van de verloren wedstrijd met trainer/coach Petra Groenland.