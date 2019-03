Sportagenda: niet overal in de polonaise

Het draait komend weekeinde niet alleen om carnavalsoptochten en gekkigheid. Wie niet in de polonaise wil lopen kan ook kiezen voor een sportwedstrijd. De sportagenda in de regio is beperkt, maar biedt nog genoeg variatie.

VOETBAL. Welke twee teams degraderen er rechtstreeks uit de hoofdklasse? Gezien de huidige stand onderin zijn er normaal gesproken zijn er drie ‘kanshebbers’, waarvan twee uit de regio:

12. Berkum 19-21

13. CSV 20-21

14. DETO 17-13

15. SVZW 19-11

16. WHC 18-10

Het gat met de veilige twaalfde plek is aardig groot, de nacompetitie halen (plek 13 en 14) geldt als richtpunt voor SVZW en DETO. Beide teams spelen zaterdag vanaf 14.45 uur een thuisduel. SVZW ontvangt Berkum, DETO treft subtopper AZSV dat nog een kans heeft op de periodetitel. SVZW werd vorig seizoen kampioen van de eerste klasse met een straatlengte voorspong op WHC en DETO die beide via de nacompetitie promoveerden. Een jaar later is alles anders: De Zwaluwen staan er het slechtste voor (een punt meer dan WHC, maar ook twee duels meer gespeeld). Het seizoen is nog vrij lang en de concurrenten spelen allemaal nog tegen elkaar. Toch zal met name SVZW de druk van het moeten winnen al wel voelen.

Volledig scherm Eurosped wil tegen FAST revanche nemen op zichzelf. © Richard van Hoek Fotografie

VOLLEYBAL. De tweede speelronde in de kampioens-poule van het volleybal in de eredivisie. Waar Eurosped de valse start van het vorige weekeinde - een 3-0 nederlaag tegen Springendal Set-Up’65 - moet goedmaken. Lukt het de ploeg van trainer Jan Berendsen om de schade thuis in Vroomshoop te herstellen? Tegenstander is zondagmiddag (15.30 uur) FAST Flamingo’s uit Gennep.

De vrouwen van Set-Up’65 spelen opnieuw thuis in Ootmarsum, waar ditmaal Regio Zwolle op bezoek komt. De wedstrijd is zaterdag om 17.00 uur. Bij wederom een zege kunnen de Ootmarsumse vrouwen zich aansluitend goedgemutst in het carnavalsfeest storten.

Volledig scherm Jumpers heeft het zwaar in de eredivisie. © Emiel Muijderman

BASKETBAL. Nog drie wedstrijden en dan zit de reguliere competitie erop voor de basketbalsters van Jolly Jumpers. De terugkeer van de Tubbergse vrouwen in de eredivisie gaat gepaard met veel nederlagen. De meeste tegenstanders zijn letterlijk en figuurlijk een maatje te groot voor de ploeg van Annelies Bussink. Loon Lions, de nummer twee van de competitie en zaterdag de volgende tegenstander, is daar een duidelijk voorbeeld van. Tweemaal hebben de ploegen elkaar al ontmoet dit seizoen, tweemaal verloor Jumpers. Een klein gelukje voor het team van Annelies Bussink: hekkensluiter Sparks is de volgende tegenstander.

Volledig scherm EKC Nääs en HKC treffen elkaar zondag in Enschede. © Reinier van Willigen