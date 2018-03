Sportcafé Topgolf Twente over de weg naar de top

HENGELO - De Stichting Topgolf Twente houdt woensdag 14 maart in Hengelo een sportcafé. Het centrale onderwerp is de doorstroming van jong talent.

Volledig scherm Het jonge golftalent Joris Spanjer krijgt tips en adviezen van oud-profspeler Tim Sluiter. Hij is de ambassadeur van de Stichting Topgolf Twente. © Frans Nikkels

De stichting is vorig jaar in het leven geroepen om jonge talentvolle en ambitieuze golfers te ondersteunen in alle facetten van de sport. De belangrijkste pupil is de 16-jarige Joris Spanjer uit Borne, die begeleid wordt door voormalig profspeler Tim Sluiter. De ambassadeur van de stichting en Spanjer vertellen beiden tijdens het sportcafé over hun gezamenlijk project.

Amstelpark Tennis

Twee andere gasten zijn tennistrainer Robert-Jan Luttikhuis, hoofdtrainer van Amstelpark Tennis, en tennisser Igor Sijsling. Beiden delen hun ervaringen over de weg naar de top.

FC Twente

FC Twente is tevens aanwezig tijdens het sportcafé. Een trainer en speler uit de eigen jeugdopleiding komen praten over hun belevenissen en welke obstakels zij op hun weg aantreffen. In verband met wedstrijden is nog niet duidelijk welke namen bij die twee gasten horen.