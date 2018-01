Sportverslaggever Wilfred Robaard (60) uit Enschede overleden

ENSCHEDE – Sportverslaggever Wilfred Robaard (60) is dinsdag plotseling overleden. De Enschedeër was in de periode van 1976 tot 2015 medewerker van de sportredactie van deze krant.

Robaard was wekelijks te vinden op de Twentse sportvelden en had in de loop der jaren een enorm netwerk in de regio opgebouwd. Voor Tubantia maakte hij tientallen jaren berichten en overzichten van wedstrijden in tal van sporten. Met name in de weekeinden was hij in touw om wedstrijdverslagen bij elkaar te bellen en statistieken te verzamelen. Ook op zijn eigen online podia deed hij uitgebreid verslag van de regiosport in Twente en Oost-Gelderland.

Omroeper

Robaard was in het verleden ook vrijwilliger bij de Overijsselse Ziekenomroep en de lokale omroepen in Enschede, Hengelo en Haaksbergen. Ook was hij bekend als speaker en omroeper bij sportevenementen in de regio. Hij was in het verleden daarnaast bondsgedelegeerde van de tennisbond KNLTB en competitie-controleur van de korfbalbond KNKV.

Kennis

Robaard was goed ingevoerd in de Twentse regiosport en had een enorme kennis van zaken. Met name zijn sporthistorische en statistische know how was indrukwekkend.