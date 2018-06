Springruiter Dubbeldam succesvol in Rotterdam

socials LSV toegespro­ken door wethouder, Janko boos om vuvuzela

20 juni In deze wekelijkse rubriek worden alle interessante en komische social media-updates van de sporters uit onze regio verzameld. Ook houden we de kanalen van oud-spelers van FC Twente en Heracles Almelo nauwlettend in de gaten. In deze editie onder meer aandacht voor een boze Marc Janko en succes voor Roland Baas op het water.