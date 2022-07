Springruiter Greve geselecteerd voor WK

„We gaan natuurlijk voor een podiumplaats, maar het belangrijkste is kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs”, aldus Lansink in een reactie bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). „Daarvoor moeten we bij de beste vijf landen eindigen, exclusief Frankrijk. Er zijn op dit moment zes of zeven hele sterke teams en alles is mogelijk. We zijn in vorm, maar op een kampioenschap moet het niet teveel tegen zitten.”