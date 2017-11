Springruiter Peters uit Enschede ruikt aan het grote werk

Nee, schudt Sven Peters zijn hoofd. Hij doet niet mee. De grand final na zeven dagen springen in de 41ste editie van Indoor Wierden is voor hem nog een niveautje te hoog. De 18-jarige springruiter uit Enschede mag een rubriek eerder, de Grote Prijs van de internationale eensterwedstrijd (CSI*), wel de piste in van manege De Vossenbos. Met Don Diablo, zijn vierde paard, tikt hij iets te veel balken uit de lepels. "Dat is jammer, maar op zich niet zo heel erg. Mijn belangrijkste wedstrijd was vrijdagavond, de finale van de Medium Tour. Daarin eindigde ik met Channel als vijfde. Een mooi resultaat voor ons."

Channel is zijn toppaard, hij kreeg de merrie toen ze 6 jaar jong was. "Ik heb haar nu zo'n vijf jaar, heb Channel zelf opgeleid." Dat doet hij in de manege van zijn ouders in Lonneker. "Mijn vader en moeder hebben vroeger zelf ook veel gereden", is hij duidelijk waar de liefde voor de paardensport vandaan komt.

Kampioen

Eerder dit jaar in april bereikten Peters en Channel een - voorlopig - hoogtepunt, toen de combinatie in Mierlo Nederlands kampioen werd bij de junioren. Dat heeft Peters geen windeieren gelegd, want het kampioenschap bracht hem bij de bondscoach van de junioren in beeld. Peters deed mee aan de landenwedstrijd in het Franse Fontainebleau, gevolgd door het Dutch Youngster Festival in Wierden en het EK. "Met het team werden we er zesde, individueel ging het niet zoals ik had gehoopt."

Stylist Willem Greve

Onder de hoede van trainer Remco Been, titelverdediger in Wierden, heeft Peters 'al flinke stappen' gemaakt. "Er is een heel goede klik tussen ons, Remco weet precies wat er in m'n hoofd speelt als ik de wedstrijdbak in rij." Tijdens de Grote Prijs houdt hij dan ook vooral zijn mentor in de gaten. "Maar ik kijk naar alles wat de grote jongens hier doen. Of neem Willem Greve, dat is echt een stylist. Zoals hij met de paarden over de hindernissen gaat en een concours aflegt, zo zou ik dat ooit ook willen doen. Mensen zeggen dat ik wel wat in mijn mars heb, maar je moet het steeds weer bewijzen. Volgend jaar moet ik hier de GP rijden, daar werken we nu samen naar toe."