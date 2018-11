Springruiter Willem Greve uit Markelo is terug aan het front

Hij was in de race voor een ticket naar de Spelen in Rio, zat in het olympische kader, won in de Nations Cup en schreef grote GP’s op zijn naam. Willem Greve was een ruiter waar de internationale springtop rekening mee moest houden. Dit jaar is het opvallend stil rondom de 35-jarige Markeloër - alsof hij van de radar is verdwenen. Niets is minder waar. Dat liet Greve afgelopen week zien als titelverdediger van het tweesterrenconcours Indoor Wierden. Een nieuwe eindzege zat er ditmaal niet in, want in de barrage van de afsluitende Grote Prijs tikte zijn 8-jarige Formidable een balk uit de lepels.