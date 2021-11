Squash: eerste nederlaag voor Twente

Uitslagen én verslagen waterpolo: BZC zet zichzelf weer voor schut, De Mors wint streekder­by bij WS Twente

De mannen van BZC gingen voor de tweede keer dit seizoen keihard onderuit in eigen huis. Amersfoort won in ‘t Timpke met 21-7. Het Ravijn, de andere oostelijke eredivisionist, had geen moeite met PSV en won afgetekend met 18-8. In de tweede divisie won De Mors in de slotfase van WS Twente. De vrouwen van Het Ravijn kwamen niet in actie.

6 november