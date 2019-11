Squash: Twente blijft maar winnen

Lijstaanvoerder Twente won in en tegen Ridderkerk met 12-2. Laurens Jan Anjema was heel snel klaar met zijn partij (0-3). Patrick Rooney had het in de tweede wedstrijd was lastiger, maar won uiteindelijk ook met 3-0. Aditya Jagtap moest in het laatste duel tot het uiterste gaan: 3-2 zege.