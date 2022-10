Squash: Twente blijft winnen in eredivisie

Coureur Viscaal is ‘rookie of the year’ in European Le Mans Series

ALBERGEN - De Albergse coureur Bent Viscaal (23) is verkozen tot de beste debutant van het European Le Mans Series-seizoen 2022. Viscaal, die dit jaar zijn debuut in de endurancewereld maakte, werd tijdens het ELMS-gala door een vakjury unaniem verkozen tot rookie of the year.

18 oktober