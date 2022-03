Squash: Twente nog volop in de race voor landstitel

Waterpolo: vrouwen Ravijn verliezen bij Donk, vierde plek niet meer haalbaar

De vrouwen van Het Ravijn moeten dit seizoen genoegen nemen met een bescheiden rol in de reguliere competitie. De vierde plaats, al maanden het doel, is na de 13-10 nederlaag bij Donk uit beeld. De vijfde plaats is het maximaal haalbare, maar ook dat wordt nog een hele kluif voor de huidige nummer zes in de stand van de eredivisie.

17 februari