Squash: Twente sluit af met forse nederlaag

TON Almelo-turn­ster Van Disseldorp boekt succes in Duitsland

14 mei ALMELO - Sara van Disseldorp is afgelopen weekeinde gedeeld eerste geëindigd in een Bundesliga-wedstrijd in het Duitse Ulm. De turnster van Klaverblad TON Almelo was uitgenodigd door turnclub Eintracht Frankfurt om deel te nemen aan de competitiewedstrijd.