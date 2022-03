Squash: Twente verliest topper en zakt weg

Borhave: na zes seizoenen komt er een einde aan handballen op het hoogste niveau

BORNE - De kans is groot dat de handbalsters van Borhave hun laatste thuiswedstrijd in de eredivisie hebben gespeeld. Dat was zaterdagavond, uitgerekend tegen koploper VOC Amsterdam. Met een 16-41 nederlaag eindigt in Borne na zes jaar het eredivisie–avontuur.

