Squash: Twente wint en nadert de koploper

Basketbal: voor het eerst sinds rentree in eredivisie wint Jolly Jumpers uit bij Landsmeer

LANDSMEER - Voor het eerst sinds de rentree in de eredivisie heeft Jolly Jumpers een uitwedstrijd bij Landsmeer gewonnen. De Tubbergse ploeg begon uitstekend, maar moest in de slotfase alle zeilen bijzetten om de voorsprong over de finish te brengen: 67-72.

14 december