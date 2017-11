Squash: Twente wint opnieuw

VOLLEYBAL Carlijn uit Tubbergen schittert in Champions League

7 november SLIEDRECHT/TUBBERGEN - Carlijn Oosterlaken (25) dacht dat haar gedroomde overgang naar Sliedrecht Sport er niet meer van zou komen, maar inmiddels is de geboren Tubbergse een vaste kracht in het team van landskampioen. Dinsdagavond speelt ze haar derde wedstrijd in de Champions League, thuis tegen het Italiaanse Imoco Volley Conegliano.