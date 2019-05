Stijn Jansen oppermachtig bij UT Triathlon

Brokstukken

Achter het geweld van de 21-jarige Twentenaar konden de overige atleten de brokstukken verdelen. Danny Boom uit Aalten was als tweede uit het water, vlak voor Enschedeër Pascal Bruins. Beiden bleven in die posities in het veld: Boom, voormalig waterpoloër, liep wat uit in de eerste wissel en op het fietsonderdeel, Bruins kwam weer dichterbij op het looponderdeel. Boom finishte in 59:14 als tweede, Bruins bleef met 59:43 ook nog onder de minuut. Hengeloër Erik Lentfert fietste zich naar voren en werd vierde in 1:01:28, voor Zwollenaar Frank Eggink, die 1:02:17 over de achtste triathlon deed. Verder nestelden Twentenaren Thijs Coppelmans (Enschede, zesde) en Joep Zanen (Enschede, tiende) zich in de top-tien.