Stijn Jansen wint Bovenbergloop in Markelo

MARKELO – De Bovenbergloop is gewonnen door Enschedeër Stijn Jansen. De atleet van TION legde het ruim 10 kilometer lange parcours af in 37.37 en was daarmee zijn clubgenoot Dave Pauelsen ruim twintig tellen te snel af (37.59).

De wedstrijd werd vanaf het begin hard gemaakt door Jansen, Pauelsen, Sven van Munster (allen TION) en Deurninger Arnold Klieverik (LAAC). De trap naar de Friezenberg, die vier keer moest worden genomen, bleek uiteindelijk de scherprechter. Jansen nam een kleine 100 meter op Pauelsen, die op zijn beurt het koppel Van Munster en Klieverik achter zich liet. Uiteindelijk bleek Klieverik de snelste master en werd tevens derde overall in 38.18, vlak voor Van Munster in 38.24.

De vrouwenrace werd gedomineerd door Sandra Wassink, die na 46.28 terug was bij de eindstreep. De atlete uit Meddo had daarmee een ruime voorsprong op de Hengelose Claudia Hilboldt (tweede in 48.54) en Simone van der Stelt (50.28).

Vijf kilometer

De vijf kilometer, over twee ronden, werd gewonnen door William van Eeken. De atleet van AC Ommen had 17.53 nodig en was daarmee tien seconden sneller dan Connor Kluivers. Enschedeër Kyan Rytzell werd derde in 18.28 en was daarmee Martijn Oonk (LAAC Twente) net te snel af, 18.30.

Het vrouwenveld werd aangevoerd door triatlete Deborah Wissink uit Diepenheim, die won in 21.16. De Enschedese Gemma Frances werd tweede in 22.03. De strijd om plek drie was spannend en werd beslecht in het voordeel van Jolanda Brugman (Hanzesport) in 22.51, die de Lochemse Winnie Dankers zes tellen voorbleef.