Stoppen? RSC-trainer Chris Postma (67) wil er nog niet aan denken

Chris Postma is inmiddels 67 jaar, en handbal is niet meer weg te denken uit zijn leven. De oefenmeester uit Oldenzaal heeft zijn contract bij RSC verlengd en begint na de zomer aan zijn derde seizoen in Rossum. ,,Ik heb er veel plezier in. Het bevalt me goed bij RSC en dat gevoel is wederzijds", zegt de trainer.