Streep door derby tussen Wevo’70 en Rosstars na coronabesmetting

DSVD afgescho­ten door Venlo, Borhave kan goede seizoen­start geen vervolg geven

21 september HANDBAL - Na het verlies van vorige week tegen Borhave ging DSVD dit weekeinde andermaal onderuit. Tegen Handbal Venlo bleef de teller uiteindelijk steken op; 18-42. „We zijn aan alle kanten afgeschoten”, verzuchtte DSVD-coach Arjan Averink na de martelgang. ‘Handbal Venlo is een top-drie-ploeg, maar dit was in alle opzichten verschrikkelijk.’