Strijdend Apollo 8 nipt onderuit bij Europees debuut

BORNE - Apollo 8 verkocht de huid duur, leek zelfs even op winst af te koersen, maar ging uiteindelijk toch onderuit bij het Europese debuut. Het Spaanse Sanaya Libby’s La Laguna was na vijf sets de gelukkigste: 3-2.

Het gaat hard met Apollo 8. Drie jaar na de eerste stappen in de eredivisie, maakte de Bornse vereniging haar debuut op het Europese podium. Wat een feest voor de hele vereniging had moeten worden, mondde echter uit in een teleurstelling. Natuurlijk was er de trots over het Europese debuut, maar tegelijkertijd was er de pijn dat er vanwege het coronavirus geen publiek aanwezig mocht zijn bij de wedstrijd tegen de Spaanse vrouwen, die de laatste jaren een vaste waarde in Europa zijn. De tribunes in sporthal De Veste bleven zodoende leeg. Geen hartstochtelijk gezang van de trouwe aanhang, maar de stemmen van trainers en speelsters die door de hal galmden.

De speelsters van Apollo 8 leefden al een paar weken naar de wedstrijd toe en dat was te merken. De Bornse vrouwen begonnen vol enthousiasme aan de wedstrijd. Het trainersduo Bart en Thijs Oosting koos voor Fleur Meinders als spelverdeler, Rianne Vos en Juliët Huisman als passer-lopers, Carlijn Koebrugge en Eline Gommans op het midden, Tess de Vries als diagonaal en Florien Reesink als libero. Met veel energie en een hoge servedruk brachten zij de full-profs uit Tenerife in de problemen. Apollo kwam met 15-9 voor en bereikte bij 20-15 ook als eerste de big points.

La Laguna zette een tandje bij en knokte zich zowaar nog naast Apollo (21-21). Er ontspon zich een spannende slotfase, waarin de Spaanse vrouwen bij 23-24 op setpunt kwamen. Dit werd echter niet benut. Via een snelle aanval over het midden zorgde Gommans vervolgens voor het eerste setpunt voor Apollo. Toen Rianne Vos daarna het winnende punt binnensloeg, klonk er een luide vreugdekreet door sporthal De Veste. De eerste set in Europees verband werd winnend afgesloten.

Snelle voorsprong La Laguna

De vreugde was van korte duur, want in de tweede set liep La Laguna al snel weg van Apollo. Op de serve van de Amerikaanse Jenelle Jordan werd het 1-6. Het noopte Thijs Oosting al tot een vroege time-out. De thuisploeg kon daarna beter meekomen met de nummer vier van de Spaanse competitie. Via een ace van Juliët Huisman kwam Apollo bij 15-15 zelfs op gelijke hoogte. Het lukte de Bornse vrouwen echter niet om een voorsprong te pakken. La Laguna liep opnieuw uit en kwam bij 20-24 op setpunt. Apollo kwam nog terug tot 22-24, maar met een harde klap via het midden maakte Jordan een eind aan de set.

Apollo speelde de teleurstelling van de verloren set snel van zich af en nam na een punt van Huisman een 9-5 voorsprong in de derde set. Via een killblock van De Vries werd het 11-6. Zo hielden de Bornse vrouwen La Laguna continu onder druk. Het chagrijn was van het gezicht van de Spaanse tegenstander af te lezen. Trainer Juan Diego Garcia Diaz was bij 14-7 door zijn beide time-outs heen. Apollo daarentegen leek vleugels te hebben en denderde door naar 19-11. De thuisploeg leek de set daarmee binnen te hebben, maar La Laguna wist het verschil nog terug te brengen tot drie punten. Bij 24-19 kwam Apollo op setpunt via Tess de Vries. De Spaanse vrouwen scoorden nog een puntje tegen, maar daarna besliste Jette Kuipers de set.

Volledig scherm Vreugde bij Rianne Vos (12) en Juliët Huisman na een gewonnen set.

Apollo was nog een set verwijderd van de overwinning en leek vastbesloten om het duel in de vierde set te beslissen. Op de opslag van Kuipers liepen de Bornse vrouwen uit naar een 4-0 voorsprong. Maar La Laguna gaf zich niet over en een serveserie later stond het ineens 4-6 voor de bezoekers. Nu was het Apollo dat in de achtervolging moest. Het lukte de thuisploeg echter niet om de achterstand in te lopen. Via 11-15 werd het 16-20, waarna de bezoekers bij 18-25 de set beslisten en er een tiebreak uit sleepten.

Erop of eronder

In die vijfde set was het voor beide teams erop of eronder. Opnieuw lieten de vrouwen aan beide kanten van het net zien weinig voor elkaar onder te doen. Apollo vocht voor wat het waard was, vierde elk gemaakt punt uitbundig en keek bij de wisseling van speelhelft tegen een 8-6 voorsprong aan. Met een snoeiharde ace zette Belly Nsungimina La Laguna weer naast Apollo (10-10). De Spaanse vrouwen liepen daarna uit naar 10-12. Met een time-out probeerde Thijs Oosting zijn ploeg nog één keer op te peppen. Het leek te werken, want Apollo kwam terug tot 12-13. Meer dan dat zat er niet in. Via Jordan kwam La Laguna op matchpoint, waarna het de thuisploeg niet lukte een slim gespeelde bal van Patricia Aranda te verwerken.

Apollo verloor de vijfde set met 12-15 en miste daardoor de beloning voor een goede wedstrijd. Volgende week wordt de return gespeeld. Op woensdag 24 november staan beide teams op Tenerife weer tegenover elkaar.

Apollo 8 - Sanaya Libby's La Laguna 2-3

Sets: 26-24, 22-25. 25-20, 18-25, 12-15.

Volledig scherm La Laguna-speelster Lisbet Arredondo neemt het blok van Apollo 8 onder vuur. © Wouter Borre