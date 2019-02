Strokap kiest bij Rivo voor de jeugd

TENNIS Eerste prijs voor Wandel, Eleveld en Lubben bij tennistoer­nooi Haaksber­gen

4 februari HAAKSBERGEN - Nicole Wandel uit Wierden heeft afgelopen weekeinde bij de Twentse indoor kampioenschappen in Haaksbergen de eerste prijs gepakt in de hoogste categorie bij de vrouwen (2). Ook was er succes voor het duo Vincent Eleveld / Lisa Lubben uit respectievelijk Enschede / Weerselo. Zij pakten de eindzege bij de gemengd dubbel 2.