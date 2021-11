Succes in Marokko én Nederland: volleyballer Marijn Kalter (23) hoopt op nog een prijs na winst met Solar Team Twente

Jolly Jumpers mist na nederlaag aanslui­ting met subtop

Jolly Jumpers is er niet in geslaagd de zegereeks voort te zetten. Na twee overwinningen volgde een nederlaag in de eigen Vlaskoel tegen Bemmel: 79-72. Door het verlies blijft Jolly Jumpers in de onderste regionen van de eredivisie.

