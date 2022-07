Succes voor Rijssense skeeleraar Ligtenberg op NK

Gert Huzink twijfelde over deelname, maar de komende editie van de Dakar Rally wil de Manderve­ner niet missen

MANDERVEEN - Gert Huzink had zich voorgenomen met zijn Riwald Team de Dakar Rally een jaartje over te slaan. Een race zonder de onverslaanbare Russen in hun machtige Kamazzen heeft de truckbestuurder uit Manderveen van mening doen veranderen.

21 juni