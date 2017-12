Succes voor schaatsploeg RTC Oost

De pupil van RTC-trainer Johan Freriksen wist met haar tijd op de 3.000 meter Esmee Visser (4.23,00) en marathonschaatsster Lisa van der Geest (4.25,85) voor te blijven. Een plek in de top10 was er voor Sanne in ’t Hof, die zevende werd in 4.29,90.

Op de 1.000 meter was er een zesde plaats voor Kelly Eijsink, in 1.22,62. Anouk Sanders finishte als achtste in 1.24,15. Eerder op het toernooi won In ’t Hof de 1.500 meter in 2.04,68. Voor Eijsink was er een zevende plaats in 2.06,30.