Tafeltennis: Blauw-Wit wint ook tweede derby, Effekt’74 in Wierden verslagen

Basketbal: Jolly Jumpers maakt indruk met ruime overwin­ning tegen Bemmel

Met twee overwinningen uit drie wedstrijden beleeft Jolly Jumpers de beste start sinds de rentree in de eredivisie. De tweede zege was er bovendien eentje om in te lijsten. Bemmel werd woensdagavond in Tubbergen met boter en suiker ingemaakt: 86-63.

5 oktober