Tafeltennis: Entac verliest eerste Europese duel op Sardinië

Op het moment dat de spelers van Entac de speelhal in Norbello betraden, wisten ze al genoeg. Dit zou geen gelijke strijd worden. „Overal hingen posters van grote Europese wedstrijden, die al in de hal waren gespeeld”, aldus kopman Thijs Smit. „Bovendien zijn het allemaal profs bij Norbello. Een Rus, een Spanjaard en een Portugees. Ze hoeven niet te werken, alleen maar te tafeltennissen.”

Enige punt

Toch begon de wedstrijd voor Entac voortvarend. Tom Coenen had zelfs winstkansen, omdat zijn opponent vreselijk veel moeite had met de service van de Enschedeër. Coenen ging uiteindelijk in de beslissende vijfde game onderuit. Na een kansloze nederlaag van Thijs Smit pakte Colin Ligt het enige punt voor Entac. „Dat was tegen de enige Italiaan in het team en als enige ook van ons niveau”, aldus Smit.