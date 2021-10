Tafeltennis: Entac zakt door eerste verlies van koppositie naar derde plek

Oprichter Jan Stokkentre (81) is ‘Mister Military Boekelo’: 'Is een kindje van me geworden’

9 oktober BOEKELO - Mister Military Boekelo is de bijnaam van Jan Stokkentre, die in 1971 een van de oprichters was van het nu 50-jarige hippisch evenement. Deze zaterdag trekt de 81-jarige Enschedeër er weer op uit in de crosscountry. „De wedstrijd is toch een beetje een kindje van me geworden.”