Tafeltennis: situatie voor Blauw-Wit uitzichtloos, Entac klaar voor topduel tegen koploper

Volleybal: Wevo en Boemerang doen zichzelf tekort, Vips wint overtui­gend

Vanwege de voorjaarsvakantie kwamen veel volleybalteams dit weekend niet in actie. De vrouwen van Wevo’70, Fysio Eibergen Boemerang en de mannen van Vips Bardot speelden wel, met wisselend resultaat. Zondag komt eredivisionist Apollo 8 nog in actie in de kampioenspoule. Voor eigen publiek spelen zij tegen Sudosa-Desto.