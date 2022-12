Tafeltennis: Thijs Smit uit Enschede net naast podium bij finale nationale B-meerkamp

Uitslagen en verslagen handbal: DSVD boekt derde zege van het seizoen, nederlagen voor De Tukkers en ZVBB'21

Handbal - DSVD heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt. In eigen huis werd hekkensluiter BFC verslagen (22-20). De Tukkers en ZVBB'21 gingen in de eerste divisie onderuit. De Tukkers verslikte zich in ZAP (22-28), terwijl ZVBB'21 weinig had in te brengen bij Voorwaarts (38-25).

