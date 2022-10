Tafeltennis: titel uit zicht voor Blauw-Wit, Effekt’74 vaster op laatste plaats

Zware hersen­schud­ding en flinke spierpijn voor amazone Graman na heftige valpartij Military Boekelo

BOEKELO – Amazone Roxana Graman (36) heeft zaterdag tijdens de Military Boekelo onder meer een zware hersenschudding opgelopen. Bij de valpartij op de laatste hindernis van de crosscountry kwam ze onder haar schimmel Forever (600 kilo) terecht. Na een verblijf in het MST in Enschede mocht ze zondag weer naar huis in Schuinesloot (gemeente Hardenberg). Haar paard Forever was zaterdagavond alweer thuis op stal gezet.

10 oktober