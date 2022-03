Tafeltennis: verliezend Entac loopt uit op concurrenten in degradatiestrijd

Uitslagen en verslagen handbal: Stevo thuis te sterk voor Langeveen

Handbal - Stevo heeft donderdagavond het inhaalduel met Langeveen winnend afgesloten (26-22). Door de zege is Stevo in punten op gelijke hoogte gekomen met koploper Pacelli. Combinatie’64 versloeg TVO met 13-15. Avanti Wilskracht verslikte zich in het tweede team van De Tukkers (24-28).

17 maart