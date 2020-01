Tafeltennistitels Smit, Preuter en Roelfsema

Dat er geen winnaar van buiten Twente kwam was te danken aan Thijs Smit. De speler van Entac uit Enschede rekende in de poule af met Beute (3-2) en in de finale te sterk was voor Plette: 4-1. Daarmee pakte Smit de titel terug van Tom Coenen, die dit jaar afwezig was.



Bij de vrouwen was Linsey Preuter een klasse apart. In de poule won ze alle wedstrijden overtuigend en ook in de finale dulde de speelster van het Almelose Blauw-Wit geen tegenstand van Jessa Buijink: 3-0.



De meeste spanning zat in de finale van het jeugdtoernooi. Daarin nam Stijn Bonnes van Smash 2000 een 2-0 voorsprong, maar Romy Roelfsema van het Hengelsoe Vitesse’35 vocht zich knap terug en won uiteindelijk met 3-2.