Tankink weer terug in wielerpeloton

De Record Bank E3 Harelbeke vormt voor Bram Tankink vrijdag 23 maart de terugkeer in het wielerpeloton. De geboren Haaksbergenaar van LottoNL-Jumbo was na het Belgische openingsweekeinde geveld door griep en luchtwegproblemen en miste daardoor een aantal koersen.

De 39-jarige profrenner moest bijvoorbeeld - voor het eerst in zestien jaar tijd - passen voor Parijs-Nice of de Tirreno-Adriatico. Inmiddels is Tankink helemaal hersteld en staat voor de Tukker op de startlijst van een aantal mooie koersen dit wielervoorjaar. Te beginnen dus met E3 Harelbeke, twee dagen later gevolgd door Gent-Wevelgem.

Amstel

Een week later gaat Tankink van start in de Ronde van Vlaanderen, rijdt hij weer een week later de kasseienklassieker Parijs-Roubaix en doet hij zondag 15 april mee aan de enige Nederlandse wielerklassieker: Amstel Gold Race.

Dubai