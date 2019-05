TC Twente vierde bij opening eredivisie triatlon

TC Twente zette ’s ochtends in de individuele kwalificatierace de derde tijd neer. Voor de Enschedeërs startten Joost Somsen, Mark Oude Bennink, Jan-Roelf Heerssema, Stijn Jansen en Joachim Müller. In de teamtijdrit, waarin een sprintafstand als team moet worden afgelegd, verloor de TC Twente echter een plek. De winst ging naar het Utrechtse Trimates, voor Squadra Eindhoven en TriCan uit Arnhem. Fitness Occasions/Step One uit Borne behaalde de twaalfde plaats.

In de vrouwenrace kwam TC Twente niet verder dan een elfde plek, waar toch ook stiekem op een top-vijf notering was gehoopt. Het gepromoveerde Wensink-Benro/TTvW uit de Hof van Twente merkte dat er een groot verschil zit tussen 2e divisie en eredivisie: het team, dat vorig jaar ongeslagen bleef in de 2e divisie en daarom superpromotie naar de eredivisie realiseerde, moest behoorlijk toegeven op de meeste teams en werd voorlaatste. De eredivisie triatlon wordt vervolgd op zondag 9 juni in Weert. Dan staat de tweede van in totaal vijf races op het programma: in Noord-Limburg wordt een team estafette over de Olympische Afstand afgewerkt.