Team Sunweb kan weer vooruit in nieuw hoofdkwartier langs A1

Het nieuwe hoofdkwartier, ongeveer drie keer zo groot als het oude pand iets verderop, bestaat uit een gedeelte voor het ondersteunende kantoorpersoneel en een grote bedrijfshal. Hier is onder meer de opslag van de fietsen, voorraden en ander materiaal. Een verhuizing naar een nieuw en modern pand was noodzakelijk omdat de ploeg in het oude gebouw uit het jasje was gegroeid.

Feestelijke opening

Was de feestelijke opening het hoogtepunt van het jaar voor de ploeg? Algemeen manager Iwan Spekenbrink gaf als volgt antwoord: „Het hele jaar heb je hoogte- en dieptepunten, maar dit is een heel belangrijke milestone voor ons. We groeien als ploeg, meer en meer mensen dragen bij aan de prestaties en al die mensen moeten een goede werkplek hebben”, sprak Spekenbrink na het officiële gedeelte. „Wij zijn nu in staat geweest om iets heel moois te realiseren. Uniek en daar zijn we apetrots op.”

Team Sunweb staat uit de gelijknamige World-Tourformatie, een vrouwenploeg en een opleidingsploeg, het Development Team Sunweb. De hoofdploeg rijdt met een Duitse licentie, maar bestaat grotendeels uit Nederlands personeel en heeft het hoofdkwartier - het logistieke hart van de ploeg - gevestigd in Deventer. Inmiddels heeft de ploeg in totaal 160 mensen aan het werk, bestaat het programma uit jaarlijks 400 wedstrijddagen, is de ploeg soms in vijf verschillende koersen tegelijk bezig, omvat het wagenpark zo’n veertig auto’s, trucks en bussen, zijn 300 fietsen in Deventer gestald alsmede de opslag van zo’n 40.000 bidonnen en nog veel meer materiaal dat met koersen te maken heeft.

Experience Center

Een nieuw onderdeel van het pand langs de snelweg is het Experience Center, waar bezoekers meegenomen worden in een wielerwedstrijd en waar de koers beleeft kan worden. Verder is er ruimte voor de zogeheten bikefittings, waar met behulp van allerlei metingen renners met een ideale positie op de fiets worden gezet.