Teambaas Iwan Spekenbrink en ploegleider Rob Harmeling hoofdgasten in wielercafé Ronde van Overijssel

Iwan Spekenbrink en Rob Harmeling zijn de twee hoofdgasten van het wielercafé, dat jaarlijks in de aanloop van ‘Overijssels mooiste’ wordt gehouden in het dorp van de ronde. Dat is dit jaar Vroomshoop, waar in Het Punt ook titelverdediger Coen Vermeltfoort en regionale troef Jelle Johannink aanschuiven.

Met Tom Dumoulin won Iwan Spekenbrink de Ronde van Italië, werd tweede in de Tour de France en won een reeks etappes met topsprinter Marcel Kittel. Teamgenoot John Degenkolb schreef onder meer de wielermonumenten Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix op zijn naam. De vrouwenploeg presteert jarenlang goed. Hoe beleefde Spekenbrink deze hoogte- en dieptepunten in de koers?

Succes begon in Twente

Tijdens het wielercafé van de Ronde van Overijssel op dinsdag 18 april in Het Punt te Vroomshoop geeft Spekenbrink een inkijk in de wereld het allerhoogste niveau in het moderne wielrennen, bij het mannen- en vrouwenteam. Zijn verhaal begon in 2008, toen hij van Nijverdaller Arend Scheppink het management overnam van Skil-Shimano. Een jaar later won zijn sprinter Kenny van Hummel ‘Overijssels Mooiste’.

Volledig scherm Coen Vermeltfoort won eerder dit jaar de openingsklassieker Ster van Zwolle. © Frans Paalman

Gouden Vermeltfoort

Ook winnaar van vorig jaar Coen Vermeltfoort wordt door interviewers Ralph Blijlevens (De Twentsche Courant Tubantia) en speaker Harry Middeljans het vuur aan de schenen gelegd. Bijvoorbeeld hoe de geslepen sprinter van het VolkerWessels Cycling Team voor de tweede keer op rij de Ronde van Overijssel gaat winnen. En waarom hij koerst op gouden wielerschoenen.

Kersvers ploegleider Rob Harmeling

De andere hoofdgast van de avond is niemand minder dan oud-profwielrenner Rob Harmeling. De bekende Hellendoorner zal achter de coulissen proberen de geheimen van Iwan Spekenbrink los te peuterenen. Sinds dit wielerseizoen is de etappewinnaar in de Tour de France namelijk ploegleider bij de nieuwe wielerploeg Tour de Tietema-Unibet.

Bomvol programma

Het is een bomvol programma voor wielerliefhebbers, want ook Nederlands Kampioen Jelle Johannink uit Denekamp maakt zijn opwachting. Verder zijn te gast: jeugdwielrenner Mikel Berenst uit Vroomshoop, wielerclubvoorzitters Bert Luchies en Danny Waterink en sportwethouder van de gemeente Twenterand, Mark Paters.

Toegang gratis

Het wielercafé is op dinsdag 18 april in Het Punt te Vroomshoop. De toegang en het eerste kopje koffie of thee zijn gratis. De zaal gaat open om 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur.