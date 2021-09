Teams Uitsmijters houden de punten thuis

MANNEN

Promotiedivisie

Uitsmijters - Attacus 74-68

In de openingsronde meteen een topaffiche tussen twee ploegen die aanspraak willen maken op een plek in de top vier. De beste vier teams spelen aan het einde van de competitie om de titel. Uitsmijters deelde in Almelo de eerste tik uit, maar moest keihard werken om de punten in eigen huis te houden. De openingsfase was voor Attacus, maar toen Uitsmijters in het tweede kwart eenmaal op voorsprong was gekomen (23-22), gaf het die voordelige marge nooit meer uit handen. ,,We hebben de wedstrijd gewonnen door goed te verdedigen”, had Uitsmijters-coach Arjan Averdijk gezien. Bovendien hebben we aanvallend slim gespeeld. Snel als het kon, geduldig als het moest.”