Tegenvaller én meevaller voor Twentse coureur Ten Voorde op Spa

Ten Voorde, regerend wereldkampioen in de Porsche Supercup, raakte bij de start zijn eerste plek die hij had veroverd in de kwalificatie kwijt. Hij wilde die plek snel terugveroveren, maar spinde op het regenachtige circuit. De Tukker hield op wonderbaarlijke wijze zijn Porsche op de baan, maar zakte wel ver terug. Uiteindelijk finishte Ten Voorde, leider in WK-tussenstand, als zevende. Zijn naaste concurrent Jaxon Evans eindigde achter hem, waardoor Ten Voorde toch verder uitliep in zijn missie voor titelprolongatie. Ten Voorde staat twintig punten voor. Dylan Pereira won de race in België.