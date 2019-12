Herman, leeft het WK handbal eigenlijk een beetje in je ploeg?

„We kijken niet gezamenlijk naar de wedstrijden. Dat lukt niet, omdat er wat dat betreft op onmogelijke tijden gespeeld wordt. Iedereen volgt het wel. En op de training wordt er over gepraat.”

Je bent dit seizoen teruggekeerd bij Borhave. Hoe gaat het?

„We zijn nog groeiende. De automatismen die er vorig jaar waren in het team, zijn er nog niet echt. Maar we hebben de stijgende lijn te pakken. Susan Boon speelt op de positie van Tara Grashof, die is vertrokken. Ze vult het steeds beter in. We zijn op de goede weg.”

Wat is jullie kwaliteit?

"Dat is onze teamspirit. Wij moeten het niet hebben van een absolute topper in ons team. Onze speelsters moeten hard voor elkaar knokken en elkaar op sleeptouw nemen. Er is een goede sfeer in de groep. Dat is voor ons belangrijk en we hebben het nodig om te kunnen presteren."

Wat voeg jij toe?

"Tegenwoordig is de trainer een soort manager. Je moet ervoor zorgen dat de teamgeest goed blijft en dat de speelsters spelen zoals jij wilt. Ik weet wat de meiden willen."

Waar eindigen jullie?

„Wij gaan voor de top 6. Dat is haalbaar. Als het niet loopt en we komen toch in de degradatiepoule terecht, dan denk ik dat wij ons daarin makkelijk redden. We hoeven ons geen zorgen te maken. De zwakkere broeders in de eredivisie zijn DSVD en Voorwaarts. Zij maken uit wie de onderste plek gaat bezetten.”

Wat zijn jullie ambities?

"Europees spelen kan een keer leuk zijn. Alleen kost dat veel geld. Ik schat tussen de 50.000 en 60.000 euro. Dan moet een bedrijf een groot bedrag neertellen voor de sport, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Dan moet het handbal verder ontwikkeld zijn."

Aan het begin van het seizoen hield je een pleidooi om de top van Borhave en DSVD samen te voegen. Nog reacties gehad?