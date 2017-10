Tekort aan officials blijft probleem op Twente Rally

De jaarlijkse rally in het buitengebied van Hengelo mag zich nog altijd in een grote populariteit verheugen. Organisatievoorzitter Henk Bosscha zegt dat er onder de rijders nog steeds veel belangstelling is. Maar hij plaatst ook een kritische kanttekening. Het is steeds moeilijker om voldoende officials te vinden. Daardoor moet dit jaar zelfs een proef ingekort worden. Bosscha reageert op enkele stellingen.

Het evenement is slechts op één dag. Op zaterdag gebeurt er niets. Is dat niet jammer? "Dit is het derde jaar dat de Conrad Twente Rally op één dag is. We hebben daartoe besloten enkele jaren geleden nadat een nieuwe organisatie aantrad. Het was een wens van de rijders om er een eendaags evenement van te maken. Naar hun wensen moeten we luisteren. Het zijn onze klanten. Ja, zo kan ik de rijders wel noemen. Bovendien is een tweedaags evenement veel meer een belasting voor de officials. Hellendoorn is wel op twee dagen, maar ook die organisatie heeft het moeilijk gehad voldoende officials te vinden."

Is het jullie wel gelukt in Hengelo om voldoende baanofficials te vinden?

"Nee, helaas niet. We hadden er 300 nodig. Maar in totaal zullen er tussen de 250 en 260 zijn. Daardoor hebben we de proef bij Boekelo moeten inkorten. Alle baanposten moeten natuurlijk bemand zijn. Bij onvoldoende bemanning, moeten we inkorten. Vorig jaar was dat probleem trouwens nog groter. Doordat we te weinig baanofficials hadden, moesten we zelfs de complete proef bij Haaksbergen annuleren. Dat hoeven we nu gelukkig niet te doen. Maar het is wel een zorgwekkende ontwikkeling. We gaan om tafel met de verenigingen die officials leveren. Ik hoop dat er daarna een kentering komt zodat we de volgende jaren wel genoeg officials hebben."