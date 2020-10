Tenniglo komt dit wielerseizoen niet meer in actie

Tenniglo laat weten met maagklachten te kampen en te hopen komend jaar weer gezond en wel op de fiets te kunnen klimmen. De oorspronkelijk uit Albergen afkomstige renster kwam dit seizoen tot slechts dertien koersdagen, uiteraard ook vanwege de lange periode zonder wedstrijden vanwege het coronavirus. Sportieve uitschieter voor haar was de derde plek in de openingsploegentijdrit in de Giro Rosa, waar ze er mede voor zorgde dat Annemiek van Vleuten in een goede uitgangspositie aan de ronde begon. Later moest de wereldkampioene in de roze leiderstrui opgeven met een polsbreuk. Tenniglo reed vervolgens de ronde ook niet uit.