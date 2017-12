Ter Mors niet in actie op 500 meter tijdens Spelen

De 500 meter werd donderdag gewonnen door Anice Das. De 31-jarige schaatsster van Team AfterPay zegevierde in een tijd van 38,42 seconden. Marrit Leenstra eindigde als tweede in 38,52, met Letitia de Jong op de derde plek (38,58). Nederland heeft voor de 500 meter voor vrouwen drie olympische startposities beschikbaar. De top drie is echter niet automatisch verzekerd van een olympisch ticket op deze afstand.

Slechte start

Nederlands kampioene Jorien ter Mors moest in de laatste rit met de negende tijd (38,91) genoegen nemen. Met name de start van de Twentse was niet goed, maar dat had te maken met rugklachten waarmee ze het hele seizoen al te kampen heeft. Na afloop zei Ter Mors bij Studio Sport niet heel erg te balen dat ze zich niet had weten te kwalificeren voor de 500 meter. ,,De kans was heel groot geweest dat ik mij in Zuid-Korea had afgemeld voor de 500 meter'', zei ze na afloop.