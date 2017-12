Ter Mors vereerd en verrast met 1500 meter

Postitief gevoel

Ter Mors weet echter nog niet of ze gebruik gaat maken van haar tweede olympische shorttrackticket. ,,Ik kies nu voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Dus ik moet nog even kijken of de 1500 meter wel past in mijn programma. De relay heeft sowieso mijn prioriteit. Daarnaast doe ik op de langebaan misschien wel mee op vier olympische nummers. De definitieve invulling komt later wel. Maar dit extra ticket is een mooie opsteker voor mij. Ik krijg er een positief gevoel bij.''