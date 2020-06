Teruggekeerde volleybaltrainer Brahim Abchir: ‘Mijn hart ligt bij Set-Up’65’

Driemaal in de week zijn de volleybalsters van Set-Up’65 deze periode te vinden in Zenderen. De bijeenkomsten op het beachveld staan vooral in het teken van weer balgevoel krijgen. De start van de nieuwe competitie in de eredisivie is nog ver weg, het eerste duel is op 10 oktober, maar Brahim Abchir is tevreden met wat hij ziet. „Ik ben heel blij dat we nu al met het hele team bij elkaar kunnen komen. We trainen niet alleen, maar praten en overleggen ook veel en maken onderling afspraken. En er is tijd voor andere zaken, zo hebben we onlangs een workshop gehad over voeding”, zegt de nieuwe trainer van de Ootmarsumse eredivisionist.