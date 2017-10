Tevredenheid overheerst bij judoka Snippe, ondanks verloren NK finale

In de finale trof Snippe trainingsmaatje Michael Korrel. “Ik judo vrijwel elke dag tegen hem. Dan ken je elkaar uiteindelijk door en door. Of dat een voor- of nadeel is? Ik denk eigenlijk wel een voordeel. Je weet welke technieken hij zal gaan gebruiken en daar heb ik me met mijn coach zo goed mogelijk op voorbereid.” Ondanks die voorbereiding lukte het Snippe toch niet om de finale winnend af te sluiten. “Dat was in eerste instantie best een teleurstelling, maar vervolgens kwam er ook het besef dat ik heel tevreden mag zijn met het judo dat ik heb laten zien. Achteraf had ik in de finale misschien wat dingen anders moeten doen, maar realiteit is dat Michael gewoon sterker en meer ervaren is dan is.”