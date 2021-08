Tex Town Tigers boekt dubbele zege

SOFTBAL - AMSTERDAM - Tex Town Tigers heeft in de dubbele ontmoeting tegen hekkensluiter Hoofddorp Pioniers geen steken laten vallen. Met 13-2 en 9-0 boekte de Enschedese formatie twee eenvoudige zeges. Daardoor is TTT ten koste van Olympia gestegen naar de tweede plek in de hoofdklasse. De beste twee teams plaatsen zich voor de Holland Series om het kampioenschap van Nederland.

Na het verlies in de tweede wedstrijd tegen laagvlieger Amsterdam Pirates, een dag eerder, kon TTT zich geen nieuwe zeperd permitteren. In verliespunten is de achterstand op Olympia inmiddels ruim. De nummer twee uit Haarlem kwam dit weekend niet in actie vanwege coronabesmettingen. Koploper Sparks is al lang uit zicht van de concurrentie verdwenen.

Nieuwe speelsters

Met het nog puntloze Hoofddorp Pioniers had Tex Town Tigers geen enkele moeite. Beide duels eindigden voortijdig vanwege een vroegtijdig groot verschil, de zogenaamde mercy rule. De grootste winst voor de Enschedese formatie was dat het enkele nieuwe speelsters op kon stellen. Zo maakte Hayden Elsjan haar debuut in de eerste wedstrijd, speelde ook Pia Siering en stond Lisa Brink op de heuvel.

Voortijdig einde

Met respectievelijk 2, 4 ,2 en 5 punten had TTT het eerste duel snel in de tas, waardoor de wedstrijd al na vier innings bij 13-2 was afgelopen. De werpsters Ginger de Weert en Lindsey Meadows stonden in de tweede wedstrijd helemaal geen tegenpunten toe. Met drie punten in de eerste, derde en vijfde inning eindigde ook dit duel voortijdig. Annemiek Jansen was in de eerste wedstrijd met zes binnengeslagen punten aanvallend het beste op dreef. In de tweede wedstrijd sloeg Aafje van Baal 5 punten binnen.